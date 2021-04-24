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موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

السبت 24/أبريل/2021 - 03:03 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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ينتظر عشاق الكرة العالمية قمة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حينما يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي بفريق مانشستر سيتي الإنجليزي.
وأكد الإتحاد الأروبى لكرة القدم يويفا أن مباراة الذهاب ستكون على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية يوم 27 من شهر أبريل الجاري، على أن يكون الإياب في الخامس من مايو المقبل على ملعب الإتحاد معقل الفريق الإنجليزي.
وتأهل مانشستر سيتي الإنجليزي لدور نصف النهائي بعد تخطيه  عقبة بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 4 – 2، بعدما نجح السيتي في الفوز ذهابا وإيابا بنتيجة 2 – 1، فيما صعد باريس سان جيرمان للدور ذاته  بعد إقصائه حامل لقب النسخة الماضية فريق  بايرن ميونخ الألماني حامل اللقب بنتيجة 3 – 3 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، واستفاد الفريق الباريسي من أفضلية تسجيله 3 أهداف فى معقل البافارى.

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