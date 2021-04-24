موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا





ينتظر عشاق الكرة العالمية قمة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حينما يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي بفريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأكد الإتحاد الأروبى لكرة القدم يويفا أن مباراة الذهاب ستكون على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية يوم 27 من شهر أبريل الجاري، على أن يكون الإياب في الخامس من مايو المقبل على ملعب الإتحاد معقل الفريق الإنجليزي.