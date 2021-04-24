القنصل الروسي بالغردقة: المطارات المصرية بها أحدث الأنظمة والتقنيات

أعرب فيكتور فوروباييف، القنصل الروسي في مدينة الغردقة عن سعادته بقرار استئناف رحلات الطيران للمدن السياحية المصرية.





وأضاف فوروباييف، فى تصريحات خاصة لـ " الفجر "، أن هذا القرار يأتي في إطار التعاون المشترك بين البلدين، لافتًا أن المدن السياحية بمصر بصفة عامة والبحر الأحمر بصفة خاصة، تتمتع بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، وأيضا المطارات المصرية أصبحت من أفضل المطارات في العالم من حيث الأنظمة والتقنيات الحديثة.





جاء ذلك بعد أن صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد تلقى اتصالا من الرئيس الروسي، تناول التباحث حول مجمل موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة تلك المتعلقة بالتعاون في قطاع السياحة.



