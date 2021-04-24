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القنصل الروسي بالغردقة: المطارات المصرية بها أحدث الأنظمة والتقنيات

السبت 24/أبريل/2021 - 07:58 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
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أعرب فيكتور فوروباييف، القنصل الروسي في مدينة الغردقة عن سعادته بقرار استئناف رحلات الطيران للمدن السياحية المصرية.

وأضاف فوروباييف، فى تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن هذا القرار يأتي في إطار التعاون المشترك بين البلدين، لافتًا أن المدن السياحية بمصر بصفة عامة والبحر الأحمر بصفة خاصة، تتمتع بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، وأيضا المطارات المصرية أصبحت من أفضل المطارات في العالم من حيث الأنظمة والتقنيات الحديثة.

جاء ذلك بعد أن صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد تلقى اتصالا من الرئيس الروسي، تناول التباحث حول مجمل موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة تلك المتعلقة بالتعاون في قطاع السياحة.

وتوافق الرئيسان على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين، بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ، وذلك بعد التعاون المشترك الناجح بين الجانبين في هذا الإطار، وبناء على ما توفره المطارات المصرية بالمقاصد السياحية من معايير الأمن والراحة للسياح الوافدين.

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