تشكيل ليفربول المتوقع ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي





يواجه اليوم السبت نادي ليفربول نظيره نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.





وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمي: أليسون بيكر.





خط الدفاع: أرنولد، كاباك، فيليبس، روبيرتسون.





خط الوسط: فينالدوم، ألكانتارا، فابينهو.



