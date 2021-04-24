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تشكيل ليفربول المتوقع ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي
السبت 24/أبريل/2021 - 03:29 ص
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم السبت نادي ليفربول نظيره نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.
وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: أليسون بيكر.
خط الدفاع: أرنولد، كاباك، فيليبس، روبيرتسون.
خط الوسط: فينالدوم، ألكانتارا، فابينهو.
خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.
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