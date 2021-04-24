موعد مباراة الأهلي ضد إنبي في الدوري المصري والقناة الناقلة





يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا ثقيلًا على فريق إنبي غدًا السبت، على ملعب بترو سبورت، في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.





وتقام مباراة الأهلي ضد إنبي، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثالثة عشرة، من الدوري المصري الممتاز.





وستذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.





ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 30 نقطة من 13 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات، وتعادل في ثلاثة، وخسر مباراة واحدة فقط.





بينما يتواجد زعيم الأندية البترولية في المركز التاسع، برصيد 24 نقطة، من 17 مباراة.



