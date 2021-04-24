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حمل صابرين من أحمد السعدني في الحلقة 12 من "كله بالحب"

السبت 24/أبريل/2021 - 04:41 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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عرضت منذ ساعات الحلقة الثانية عشر من مسلسل 'كله بالحب'، وذلك عبر قناة النهار ، بطولة النجمة زينة.

وبدأت أحداث الحلقة باكتشاف صابرين 'إلهام' حملها من أحمد السعدني 'دكتور طارق' ، وذلك بعد مغادرتها المنزل وذهابها إلى المستشفى وفقدت وعيها.

وهذا ما دفع زينة 'دهب' وطارق للجوء إلى سامر المصري صبحي المحامي ، ليجد لهم حل لتلك المشكلة، لكنه أخبرهما بضرورة عدم التعرض لها نهائيا.

تدور أحداث المسلسل في درما اجتماعية، حول العلاقات الأسرية والزوجية، والخلافات التي تحدث فيها، والتي تؤدي في النهاية إلى فشل العلاقة بين الطرفين.

شارك الفنانة زينة في بطولة العمل، أحمد السعدني، صابرين، ريم البارودي، يوسف عثمان، ومن إخراج عصام عبدالحميد.

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