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اليونان تعلن ضبط 4 أطنان حشيش مهربة من لبنان

السبت 24/أبريل/2021 - 03:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أعلنت السلطات اليونانية ضبط 4 أطنان من مخدر الحشيش مخبأة بشحنة آلات لصنع الحلوى متجهة من لبنان لسلوفاكيا.

وأضافت أنه تم ضبط شحنة المخدرات القادمة من لبنان لسلوفاكيا بعد معلومات من الجانب الأميركي.

وأوضحت: "القيمة السوقية لشحنة المخدرات المضبوطة تقدر بـ 33 مليون يورو، وتلقينا مساعدة من السعودية في ضبط شحنة المخدرات المتجهة من لبنان إلى سلوفاكيا".

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