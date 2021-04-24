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اليونان تعلن ضبط 4 أطنان حشيش مهربة من لبنان
السبت 24/أبريل/2021 - 03:45 ص
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أعلنت السلطات اليونانية ضبط 4 أطنان من مخدر الحشيش مخبأة بشحنة آلات لصنع الحلوى متجهة من لبنان لسلوفاكيا.
وأضافت أنه تم ضبط شحنة المخدرات القادمة من لبنان لسلوفاكيا بعد معلومات من الجانب الأميركي.
وأوضحت: "القيمة السوقية لشحنة المخدرات المضبوطة تقدر بـ 33 مليون يورو، وتلقينا مساعدة من السعودية في ضبط شحنة المخدرات المتجهة من لبنان إلى سلوفاكيا".
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