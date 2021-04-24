اليونان تعلن ضبط 4 أطنان حشيش مهربة من لبنان

أعلنت السلطات اليونانية ضبط 4 أطنان من مخدر الحشيش مخبأة بشحنة آلات لصنع الحلوى متجهة من لبنان لسلوفاكيا.





وأضافت أنه تم ضبط شحنة المخدرات القادمة من لبنان لسلوفاكيا بعد معلومات من الجانب الأميركي.



