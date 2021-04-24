شاهد.. ملخص الحلقة الحادية عشر مسلسل "ملوك الجدعنة"



* وفي مشهد مأثر قامت "فاتن" بتغسيل جثمان حبيبة وسط حضور رانيا يوسف والدتها وعدد من جيرانهم .



* استدعى ضابط النيابة جميع أهل الحارة وطلب منهم وصف النساء الذين تهجموا على حبيبة وقتلها .



* وفي مشهد مأثر دفن سفينة حبيبة واستمر في البكاء حتى حضر سرية الى المقابر وأخذ بيده والخروج من المقابر.



* تم حبس عطيه والدة سرية للعرض على النيابة للتحقيق في قضية الحشيش الذي وجد في عربية الكبدة التي تعمل عليها.



في سياق متصل، تدور أحداث مسلسل الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي "ملوك الجدعنة" حول صديقين يخوضان رحلة صعود في عالم التجارة وسط المنافسات والمكائد، ويتعرضان للكثير من الأزمات والمشاكل.





مسلسل "ملوك الجدعنة" إخراج أحمد خالد موسى، قصة وسيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، مدير التصوير محمود بشير، إنتاج صادق الصباح أنور الصباح.







شهدت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل "ملوك الجدعنة"، العديد من الأحداث المهمة والعمل من بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، ويعرض يوميا عبر شاشة "MBC مصر".* تبدأ الحلقة الحادية عشر بوفاة الطفلة حبيبة نجلة رانيا يوسف التي تعرضت للهجوم من جانب رجالة العتال.