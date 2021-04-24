شوبير يكشف سر غباب بانون عن قائمة الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن سبب استبعاد المغربي بدر بانون لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من قائمة المارد الأحمر لمواجهة إنبي في الدوري العام.





وكتب شوبير على حسابه آيس بوك: "‏بدر بانون شد خفيف في العضلة الخلفية، وغالباً سعد سمير أساسي امام إنبي".





وكان الأهلي قد خسر من سموحة السكندري بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد السلام الأربعاء الماضي.



