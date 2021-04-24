Advertisements

تعرف على القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

السبت 24/أبريل/2021 - 04:46 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
Advertisements
يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا ثقيلًا على فريق إنبي غدًا السبت، على ملعب بترو سبورت، في إطار المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثالثة عشرة، من الدوري المصري الممتاز.

وستذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 30 نقطة من 13 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات، وتعادل في ثلاثة، وخسر مباراة واحدة فقط.

بينما يتواجد إنبي في المركز التاسع، برصيد 24 نقطة، من 17 مباراة.

أخبار تهمك

عاجل.. تعليق ناري من زيدان بشأن إلغاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - اجتماع مُرتقب بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مصرع وإصابة 19 شخصا في حادث انقلاب "أتوبيس" بالبحر الأحمر

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. برشلونة سبب فشل بطولة السوبرليج

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يوجه صدمة كبيرة لنجم الفريق

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 19 ساعة

السيسي يعد المصريين بـ مفاجأة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ يوم

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 10 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

تسريب تشكيل الأهلي.. موسيماني يجهز مفاجأة أمام إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف أعراض الموجة الثالثة لكورونا (فيديو)

منذ ساعة و 28 دقيقة

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

05:01 م

عاجل.. تعليق ناري من زيدان بشأن إلغاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي

11:31 م

السيسي يعد المصريين بـ مفاجأة (فيديو)

09:50 م

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر