تعرف على القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا ثقيلًا على فريق إنبي غدًا السبت، على ملعب بترو سبورت، في إطار المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثالثة عشرة، من الدوري المصري الممتاز.





وستذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.





ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 30 نقطة من 13 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات، وتعادل في ثلاثة، وخسر مباراة واحدة فقط.





بينما يتواجد إنبي في المركز التاسع، برصيد 24 نقطة، من 17 مباراة.



