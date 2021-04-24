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موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد إنبي في الدوري المصري

السبت 24/أبريل/2021 - 05:17 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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يواجه فريق الأهلي نظيره إنبي اليوم السبت، على ملعب بترو سبورت، في إطار المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز، في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

واستقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، على تشكيل المارد الأحمر لمواجهة إنبي، والذي سيكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، بدر بانون، أيمن أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.

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