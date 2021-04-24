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تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الاتحاد في الدوري
السبت 24/أبريل/2021 - 05:47 ص
محمد زويد
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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نظيره الاتحاد السكندري مساء اليوم السبت الموافق 24 من الشهر الجاري ، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من مسابقة الدوري الممتاز.
ومن المتوقع أن يبداء بيراميدز المباراة أمام الاتحاد بالتشكيل الآتي :
شريف إكرامى في حراسة المرمى
خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد فتحي - أحمد سامي - محمد حمدي
خط الوسط: محمود حمادة - إسلام عيسى - رمضان صبحى - محمد فاروق - عبد الله السعيد
خط الهجوم: جون أنطوي.
ويسعى بيراميدز من خلال هذا اللقاء للعودة من جديد لدخول المربع الذهبي و المنافسة على بطولة الدوري الممتاز و تعويض نزيف النقاط المفقودة منذ بداية الموسم ، و تعديل المسار من أجل تحقيق الانتصارات المفقودة محليا.
ويحتل بيراميدز المركز السادس من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة ، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 28 نقطة.
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