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تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الاتحاد في الدوري

السبت 24/أبريل/2021 - 05:47 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نظيره الاتحاد السكندري مساء اليوم السبت الموافق 24 من الشهر الجاري ، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يبداء بيراميدز المباراة أمام الاتحاد بالتشكيل الآتي : 

 شريف إكرامى في حراسة المرمى

 خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد فتحي - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: محمود حمادة - إسلام عيسى - رمضان صبحى - محمد فاروق - عبد الله السعيد

 خط الهجوم: جون أنطوي.

ويسعى بيراميدز من خلال هذا اللقاء للعودة من جديد لدخول المربع الذهبي و المنافسة على بطولة الدوري الممتاز و تعويض نزيف النقاط المفقودة منذ بداية الموسم ، و تعديل المسار من أجل تحقيق الانتصارات المفقودة محليا.

ويحتل بيراميدز المركز السادس من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة ، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 28 نقطة.

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