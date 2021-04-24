تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الاتحاد في الدوري

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نظيره الاتحاد السكندري مساء اليوم السبت الموافق 24 من الشهر الجاري ، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من مسابقة الدوري الممتاز.





ومن المتوقع أن يبداء بيراميدز المباراة أمام الاتحاد بالتشكيل الآتي :





شريف إكرامى في حراسة المرمى





خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد فتحي - أحمد سامي - محمد حمدي





خط الوسط: محمود حمادة - إسلام عيسى - رمضان صبحى - محمد فاروق - عبد الله السعيد





خط الهجوم: جون أنطوي.





ويسعى بيراميدز من خلال هذا اللقاء للعودة من جديد لدخول المربع الذهبي و المنافسة على بطولة الدوري الممتاز و تعويض نزيف النقاط المفقودة منذ بداية الموسم ، و تعديل المسار من أجل تحقيق الانتصارات المفقودة محليا.



