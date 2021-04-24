موقف معلول من مباراة القمة





ينتظر الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي الرد النهائي لطبيب المنتخب التونسي سهيل الشملي، لحسم مشاركته في مباراة فريقه أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك، في المباراة المقرر لها العاشر من مايو المقبل بالدور الثاني من الدوري الممتاز، بعدما أرسل معلول تقرير عن تطور حالته الصحية .





وتعرض علي معلول لتمزق في العضله الخلفيه في مباراة النادي الأهلي ضد بايرن ميونيخ الألمانى في كأس العالم للأندية في الدور نصف النهائي للبطولة والتي انتهى لصالح الفريق البافاري بهدفين دون مقابل.

وأكد سهيل الشملي على علي معلول بضرورة العودة تدريجياً للمشاركة في تدريبات الأهلي قبل لقاء القمة لتجنب تفاقم الإصابة مرة أخرى، كما حذر من مشاركة اللاعب في أي مباراة لحين إكتمال شفائه تماماً والتأكد من جاهزيته لتجنب أي إصابة أخرى.





ويأمل المدير الفني للفريق الأحمر في عودة الدولي التونسي للمشاركة في المباريات بشكل منتظم، كما يأمل عودته سريعاً للمشاركة في مباراة القمة وكذلك مباراتي ربع نهائى دوري ابطال افريقيا.





ومن المقرر أن يلتقى النادي الاهلي بنظيره نادي الزمالك يوم الإثنين الموافق ١٠ مايو في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة رقم ٢١ من بطولة الدوري الممتاز.



