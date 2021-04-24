Advertisements

موقف معلول من مباراة القمة

السبت 24/أبريل/2021 - 06:17 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
Advertisements

ينتظر الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي الرد النهائي لطبيب المنتخب التونسي سهيل الشملي، لحسم مشاركته في مباراة فريقه أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك، في المباراة المقرر لها العاشر من مايو المقبل بالدور الثاني من الدوري الممتاز،  بعدما أرسل معلول تقرير عن تطور حالته الصحية .

وتعرض علي معلول لتمزق في العضله الخلفيه في مباراة النادي الأهلي ضد بايرن ميونيخ الألمانى في كأس العالم للأندية في الدور نصف النهائي للبطولة والتي انتهى لصالح الفريق البافاري بهدفين دون مقابل.
وأكد سهيل الشملي على علي معلول بضرورة العودة تدريجياً للمشاركة في تدريبات الأهلي قبل لقاء القمة لتجنب تفاقم الإصابة مرة أخرى، كما حذر من مشاركة اللاعب في أي مباراة لحين إكتمال شفائه تماماً والتأكد من جاهزيته لتجنب أي إصابة أخرى.

ويأمل المدير الفني للفريق الأحمر في عودة الدولي التونسي للمشاركة في المباريات بشكل منتظم، كما يأمل عودته سريعاً للمشاركة في مباراة القمة وكذلك مباراتي ربع نهائى دوري ابطال افريقيا.

ومن المقرر أن يلتقى النادي الاهلي بنظيره نادي الزمالك يوم الإثنين الموافق ١٠ مايو في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة رقم ٢١ من بطولة الدوري الممتاز.

بالذكر أن النادي الأهلي يحتل وصافة الترتيب برصيد  30 نقطة من 13 مباراة حقق الفوز خلالها في  9 وتعادل في 3 بينما تلقى الهزيمة في مباراة واحدة على يد سموحة.

أخبار تهمك

السيسي يعد المصريين بـ مفاجأة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - اجتماع مُرتقب بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يوجه صدمة كبيرة لنجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

تسريب تشكيل الأهلي.. موسيماني يجهز مفاجأة أمام إنبي

منذ حوالي 6 ساعات

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعليق ناري من زيدان بشأن إلغاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد إنبي في الدوري المصري

منذ ساعة و 19 دقيقة

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 10 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة إنبي

منذ حوالي 5 ساعات

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ يوم

مستشار الرئيس للصحة يكشف أعراض الموجة الثالثة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة كبرى.. برشلونة سبب فشل بطولة السوبرليج

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

05:01 م

عاجل.. تعليق ناري من زيدان بشأن إلغاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي

11:31 م

السيسي يعد المصريين بـ مفاجأة (فيديو)

09:50 م

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر