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تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة إنبي

السبت 24/أبريل/2021 - 06:48 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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يستعد النادي الأهلي لمواجهة نادي إنبي في تمام التاسعة والنصف مساء السبت على ملعب بترو سبورت ضمن مؤجلات الإسبوع الثالث عشر من الدوري الممتاز.
ويدخل الفريق الأحمر وعينه على الثلاث نقاط لتصحيح مساره بعد الخساره المؤلمة أمام سموحة بهدفين لهدف مما دفع المدير الفني بيتسو موسيماني لإعلان حالة الطوارئ داخل أسوار القلعة الحمراء.
ومن المقرر أن يجتمع الجنوب أفريقي مع اللاعبين قبل المباراة لشرح خطة اللعب ومراجعة التكليفات مع اللاعبين.
وينتظر أن يخوض الأهلى المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي فى حراسة المرمى، وفى خط الدفاع أحمد رمضان بيكهام ـ رامي ربيعة ـ بدر بانون ـ أيمن أشرف
وفى خط الوسط: عمرو السولية ـ أكرم توفيق . وفى خط الوسط الهجومي: محمد مجدي أفشة ـ حسين الشحات ـ طاهر محمد طاهر، والمهاجم: محمد شريف .
 بالذكر أن النادي الأهلي يحتل وصافة الترتيب برصيد  30 نقطة من 13 مباراة حقق الفوز خلالها في  9 وتعادل في 3 بينما تلقى الهزيمة في مباراة واحدة على يد سموحة.

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