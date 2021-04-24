Advertisements

موسيماني يحسم موقفه النهائي من ضم مدافع جديد

السبت 24/أبريل/2021 - 07:18 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements


حسم المدرب البرتغالي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، موقفه من التعاقد مع مدافع جديد خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

موسيماني يرفض ضم مدافع جديد في الميركاتو الصيفي

كشف مصدر مطلع داخل الأهلي، موقف المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر من ضم مدافع جديد في الصيف المقبل.

وأوضح المصدر أن المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لا يفكر فى ضم مدافع جديد بالوقت الحالى، فى ظل وجود طفرة عددية بدفاع المارد الأحمر.

وتابع المصدر أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني
يضع محمد عبدالمنعم تحت المنظار بالوقت الحالي، وحال التفكير فى تدعيم خط الدفاع سيعود اللاعب بعد انتهاء إعارته مع سموحة، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الجدير بالذكر أن محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الكروي الأول بنادي سموحة يظهر بشكل جيد فى تجربته مع السكندري، ويجيد اللعب في أكثر من مركز سواء المساك أو الظهير الأيمن.

أخبار تهمك

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 10 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة إنبي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة كبرى.. برشلونة سبب فشل بطولة السوبرليج

منذ حوالي 8 ساعات

السيسي يعد المصريين بـ مفاجأة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تعليق ناري من زيدان بشأن إلغاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي

منذ حوالي 9 ساعات

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد إنبي في الدوري المصري

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الزمالك يوجه صدمة كبيرة لنجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

عودة الجوكر.. بشرى سارة في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - اجتماع مُرتقب بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

تسريب تشكيل الأهلي.. موسيماني يجهز مفاجأة أمام إنبي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

05:01 م

عاجل.. تعليق ناري من زيدان بشأن إلغاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي

11:31 م

السيسي يعد المصريين بـ مفاجأة (فيديو)

09:50 م

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر