موسيماني يحسم موقفه النهائي من ضم مدافع جديد









حسم المدرب البرتغالي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، موقفه من التعاقد مع مدافع جديد خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





موسيماني يرفض ضم مدافع جديد في الميركاتو الصيفي





كشف مصدر مطلع داخل الأهلي، موقف المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر من ضم مدافع جديد في الصيف المقبل.





وأوضح المصدر أن المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لا يفكر فى ضم مدافع جديد بالوقت الحالى، فى ظل وجود طفرة عددية بدفاع المارد الأحمر.





وتابع المصدر أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني

يضع محمد عبدالمنعم تحت المنظار بالوقت الحالي، وحال التفكير فى تدعيم خط الدفاع سيعود اللاعب بعد انتهاء إعارته مع سموحة، خلال فترة الانتقالات الصيفية.



