الزمالك يرفض تعيين فاروق جعفر مديرا للكرة









رفض المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تعيين فاروق جعفر مديرا للكرة في الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.





فاروق جعفر مرفوض في القلعة البيضاء





كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، سبب رفض تعيين فاروق جعفر مديرا للكرة في جهاز الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك الفني خلال الفترة المقبلة بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.





وأوضح المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ولاعبو الأبيض رفضوا فكرة ترشيح فاروق جعفر فى منصب مدير الكرة.





وتابع المصدر أن سبب الرفض هو هجوم فاروق جعفر المستمر على المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون ولاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، فى وقت سابق، ويرفض الأغلبية داخل الفريق وجوده.





وأكمل المصدر أن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لا يمانع تعيين محمود سعد المدير الفنى السابق للاتحاد المصرى لكرة القدم، مديرا للكرة في الجهاز الأبيض.



