Advertisements

الزمالك يرفض تعيين فاروق جعفر مديرا للكرة

السبت 24/أبريل/2021 - 07:48 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements


رفض المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تعيين فاروق جعفر مديرا للكرة في الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.

فاروق جعفر مرفوض في القلعة البيضاء

كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، سبب رفض تعيين فاروق جعفر مديرا للكرة في جهاز الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك الفني خلال الفترة المقبلة بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأوضح المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ولاعبو الأبيض رفضوا فكرة ترشيح فاروق جعفر فى منصب مدير الكرة.

وتابع المصدر أن سبب الرفض هو هجوم فاروق جعفر المستمر على المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون ولاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، فى وقت سابق، ويرفض الأغلبية داخل الفريق وجوده.

وأكمل المصدر أن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لا يمانع تعيين محمود سعد المدير الفنى السابق للاتحاد المصرى لكرة القدم، مديرا للكرة في الجهاز الأبيض.

وأتم المصدر موضحا أن مسؤولي اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الزمالك، يروا أن هناك أهمية كبيرة لوجود شخصية قوية تحتوى أزمات لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض داخل غرفة الملابس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى.. برشلونة سبب فشل بطولة السوبرليج

منذ حوالي 8 ساعات

السيسي يعد المصريين بـ مفاجأة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يوجه صدمة كبيرة لنجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 10 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة إنبي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - اجتماع مُرتقب بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تعليق ناري من زيدان بشأن إلغاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي

منذ حوالي 9 ساعات

تسريب تشكيل الأهلي.. موسيماني يجهز مفاجأة أمام إنبي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد إنبي في الدوري المصري

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ يوم

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عودة الجوكر.. بشرى سارة في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

مرتضي يرفض انتقال سيف فاروق جعفر للمصري بسبب التوأم

مرتضى يهاجم جعفر ورضا عبد العال: دياز هو من عرض تدريب الزمالك

سر عدم إعلان اسم مدرب الزمالك الجديد في مؤتمر مرتضى منصور

رئيس الزمالك مندهشا: هو فيه قنبلة وقعت في استاد القاهرة!

رئيس الزمالك يرفض تأجيل مباراة ديكاداها الصومالي

عاجل.. نكشف اسم مدرب الزمالك الجديد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

05:01 م

عاجل.. تعليق ناري من زيدان بشأن إلغاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي

11:31 م

السيسي يعد المصريين بـ مفاجأة (فيديو)

09:50 م

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر