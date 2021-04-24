جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم السبت





تنطلق الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز اليوم السبت بمواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع بين نادي ريال مدريد أمام نظيره ريال بيتيس.





وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز:





1 -اتلتيكو مدريد 73 نقطة.

2 - ريال مدريد 70 نقطة.

3 -برشلونة 68 نقطة.

4 -إشبيلية 67 نقطة.

5 -ريال سوسيداد 50 نقطة.

6 –ريال بيتيس 49 نقطة.

7 -فياريال 49 نقطة.

8 -جرناطة 42 نقطة.

9 -أوساسونا 40 نقطة.

10 -أتلتيك بلباو 38 نقطة.

11 -ليفانتي 38 نقطة.

12 –سلتا فيجو 38 نقطة.

13 -قادش 36 نقطة.

14 -فالنسيا 35 نقطة.

15 -خيتافي 31 نقطة.

16 -الافيس 30 نقطة.

17 –بلد الوليد 28 نقطة.

18 -ويسكا 27 نقطة.

19 -إلتشيه 27 نقطة.