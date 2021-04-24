جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم السبت





تنطلق الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز اليوم السبت بمواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع بين نادي ريال مدريد أمام نظيره ريال بيتيس.





وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز:





1- ليونيل ميسي.. 23 أهداف

2- كريم بنزيما.. 21 أهداف

3 – جيرارد مورينو.. 20 أهداف

4- لويس سواريز.. 19 أهداف

5- يوسف النصيري .. 17 أهداف

6- أليكسندر إيساك .. 13 أهداف

7 – رفائيل مير فيسينتي .. 12هداف

8 – اياغو اسباس .. 12 أهداف

9 – خوسي لويس موراليس.. 11 أهداف