Advertisements

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم السبت

السبت 24/أبريل/2021 - 04:49 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements

تنطلق الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز اليوم السبت بمواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع بين نادي ريال مدريد أمام نظيره ريال بيتيس.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز:

1- ليونيل ميسي.. 23 أهداف
2- كريم بنزيما.. 21 أهداف
3 – جيرارد مورينو.. 20 أهداف
4- لويس سواريز.. 19 أهداف
5- يوسف النصيري .. 17 أهداف
6- أليكسندر إيساك .. 13 أهداف
7 – رفائيل مير فيسينتي .. 12هداف
8 – اياغو اسباس .. 12 أهداف
9 – خوسي لويس موراليس.. 11 أهداف
10 – روجر مارتي .. 11 اهداف

أخبار تهمك

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة كبرى.. برشلونة سبب فشل بطولة السوبرليج

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - اجتماع مُرتقب بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تعليق ناري من زيدان بشأن إلغاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يوجه صدمة كبيرة لنجم الفريق

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يكشف أعراض الموجة الثالثة لكورونا (فيديو)

منذ ساعة و نصف

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 19 ساعة

السيسي يعد المصريين بـ مفاجأة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ يوم

تسريب تشكيل الأهلي.. موسيماني يجهز مفاجأة أمام إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 12 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 10 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مصرع وإصابة 19 شخصا في حادث انقلاب "أتوبيس" بالبحر الأحمر

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

05:01 م

عاجل.. تعليق ناري من زيدان بشأن إلغاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي

11:31 م

السيسي يعد المصريين بـ مفاجأة (فيديو)

09:50 م

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر