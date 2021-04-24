موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني













يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على حساب فياريال، يوم الأحد 25 أبريل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني.





وستقام المباراة بين برشلونة وفياريال في الساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.



