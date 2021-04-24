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موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني
السبت 24/أبريل/2021 - 05:19 ص
أحمد عصام
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يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على حساب فياريال، يوم الأحد 25 أبريل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني.
وستقام المباراة بين برشلونة وفياريال في الساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.
وحقق البارسا فوزا عريضا في الجولة الماضية على حساب خيتافي، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب كامب نو.
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