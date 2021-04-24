تعرف على موعد ميلان القادمة في الدوري الإيطالي













يلتقي فريق ميلان مع نظيره لاتسيو، يوم الاثنين 26 أبريل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإيطالي.





وستقام المباراة بين ميلان ولاتسيو في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.



