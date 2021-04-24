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موعد مباراة تشيلسي وريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

السبت 24/أبريل/2021 - 06:20 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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يترقب عشاق الكرة العالمية مباراة ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
ومن المنتظر إقامة مباراة الذهاب على ملعب ألفريدو دي ستيفانو معقل الملكي في يوم 28 أبريل الحالي بينما ستكون مباراة الإياب في ستامفورد بريدج معقل البلوز يوم 4 من شهر مايو المقبل.
ومن المقرر إقامة مواجهتى ريال مدريد وتشيلسي في الدور قبل نهائي من دوري أبطال أوروبا في التاسعة مساءً بتوقيت مصر والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
* التشكيل المتوقع :
- من المتوقع أن يخوض تشيلسي اللقاء بالتشكيل الآتي :-
حراسة المرمى: كيبا
الدفاع: زوما وكريستينسن وروديجر
الوسط: جيمس وألونسو وجورجينيو ومونت
الهجوم: زياش وهافيرتز وبوليسيتش
- من المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد كالتالي :-
حارس: تيبو كورتوا
الدفاع: إيدير ميليتاو ورافائيل فاران وناتشو فيرنانديز
خط الوسط: مارسيلو وكاسيميرو وأنتونيو بلانكو وألفارو أودريوزولا
الهجوم: فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما ورودريجو

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