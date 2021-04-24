موعد مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية





تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية وتحديدًا الإنجليزية إلى ستاد ويمبلي يوم الأحد 25 أبريل الحالي لمتابعة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام وذلك في المبارة النهائية في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

ومن المقرر إقامة المباراة بين توتنهام ومانشستر سيتي في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية والسابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن مانشستر سيتي ودع بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي منذ أيام على يد تشيلسي بعد خسارته بهدف نظيف على ملعب ويمبلي.

* التشكيل المتوقع :

- من المتوقع أن يخوض توتنهام اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى: لوريس

خط الدفاع: تانجانجا وسانشيز وداير وديفيز

خط الوسط: لوكاس مورا وهويبيرج ولاميلا وندومبيلي

خط الهجوم: هاري كين وسون هيونج

- من المتوقع أن يكون تشكيل مانشستر سيتي كالتالي :-

حراسة المرمى : إيديرسون

خط الدفاع : والكر وجون ستونز وروبن دياس وكانسيلو

خط الوسط : رودريجو وجوندوجان ودي بروين