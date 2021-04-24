موعد مباراة تشيلسي ووست هام في الدوري الإنجليزي

يواجه تشيلسي نظيره وست هام، اليوم السبت، على ملعب لندن الأولمبي، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتحسنت نتائج تشيلسي بصورة ملحوظة تحت قيادة الألماني توماس توخيل، حيث تقدم البلوز إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، إلى جانب تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بيضرب موعدا مع ريال مدريد الإسباني.





كما أقصى تشيلسي فريق مانشستر سيتي من الدور نصف النهائي بكأس الإتحاد الإنجليزي، بعدما حقق فوزا ثمينا بهدفون رد، على أن يلتقي بنظيره ليستر سيتي يوم 15 مايو المقبل، في نهائي البطولة.



