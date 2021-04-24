ينتظر عشاق كرة القدم مباراة قوية تجمع بين تشيلسي ونظيره وست هام، اليوم السبت، على ملعب لندن الأولمبي، في الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز.





ومن المقرر أن تقام مباراة وست هام ضد تشيلسي، في تمام الساعة السادسة ونصف مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.





ويتواجد تشيلسي في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن وست هام صاحب المركز السادس.





وفيما يلي تشكيل تشيلسي المتوقع أمام وست هام:-





حراسة المرمى: كيبا





خط الدفاع: زوما، روديجر، كريستينسن





خط الوسط: جيمس، جورجينيو، مونت ألونسو



