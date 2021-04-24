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الكويت والمغرب تعلقان جميع الرحلات الجوية إلى الهند

السبت 24/أبريل/2021 - 05:04 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أعلنت الكويت تعليق جميع الرحلات التجارية المباشرة مع الهند حتى إشعار آخر بسبب كورونا المتحور، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.

كما أعلنت المغرب تعليق جميع الرحلات الجوية مع الهند حتى إشعار آخر بسبب كورونا المتحور.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الكندية، تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة من الهند وباكستان لمدة شهر، بسبب الانتشار الكبير لفيروس كورونا في هذين البلدين.

وشهدت كلا من الهند وباكستان مؤخرا ارتفاعا كبيرا في الإصابات اليومية لفيروس كورونا، ووصل إجمالي الإصابات في الهند إلى 16.2 مليون حالة إصابة، ووصل إجمالي الإصابات في باكستان إلى 778 ألف حالة إصابة.

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