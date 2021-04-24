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إسرائيل تقصف مواقع شمال وجنوب قطاع غزة
السبت 24/أبريل/2021 - 04:42 ص
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شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع في شمال وجنوب قطاع غزة.
أفادت قناة العربية الإخبارية بأن صافرات الإنذار انطلقت في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من غزة.
وقالت إنه للمرة الرابعة، تم إطلاق صافرات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من غزة.
وفي وقت سابق، أفادت قناة سكاي نيوز عربية، أنه تم إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة على عسقلان الإسرائيلية المحاذية للقطاع.
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