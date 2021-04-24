إسرائيل تقصف مواقع شمال وجنوب قطاع غزة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع في شمال وجنوب قطاع غزة.





أفادت قناة العربية الإخبارية بأن صافرات الإنذار انطلقت في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من غزة.





وقالت إنه للمرة الرابعة، تم إطلاق صافرات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من غزة.



