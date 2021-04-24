Advertisements

إسرائيل تقصف مواقع شمال وجنوب قطاع غزة

السبت 24/أبريل/2021 - 04:42 ص
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع في شمال وجنوب قطاع غزة.

أفادت قناة العربية الإخبارية بأن صافرات الإنذار انطلقت في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من غزة.

وقالت إنه للمرة الرابعة، تم إطلاق صافرات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من غزة.

وفي وقت سابق، أفادت قناة سكاي نيوز عربية، أنه تم إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة على عسقلان الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر إسرائيل

أخبار تهمك

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعليق ناري من زيدان بشأن إلغاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ يوم

الزمالك يوجه صدمة كبيرة لنجم الفريق

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مصرع وإصابة 19 شخصا في حادث انقلاب "أتوبيس" بالبحر الأحمر

منذ حوالي 4 ساعات

تسريب تشكيل الأهلي.. موسيماني يجهز مفاجأة أمام إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 12 ساعة

السيسي يعد المصريين بـ مفاجأة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 10 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - اجتماع مُرتقب بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة كبرى.. برشلونة سبب فشل بطولة السوبرليج

منذ حوالي 5 ساعات

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف أعراض الموجة الثالثة لكورونا (فيديو)

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

إصابة 3 فلسطينيين في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة

عاجل.. انطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية بالقرب من قطاع غزة

غزة تطلق قذائف صاروخية على مستوطنات إسرائيلية

استشهاد فلسطنيين في غارة إسرائيلية على رفح جنوب غزة

ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 24

غارات إسرائيلية على مواقع في قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

05:01 م

عاجل.. تعليق ناري من زيدان بشأن إلغاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي

11:31 م

السيسي يعد المصريين بـ مفاجأة (فيديو)

09:50 م

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر