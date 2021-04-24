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هاني سرحان مع كريم عبد العزيز وأحمد مكي على إفطار "الاختيار٢"

السبت 24/أبريل/2021 - 06:36 ص
بوابة الفجر
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نشر المؤلف هاني سرحانـ على حساب انستجرام الرسمي صورة من إفطار أبطال وفريق عمل مسلسل الاختيار٢، وعلق عليها "رجال الظل".

وتضم الصورة هاني سرحان مع المخرج بيتر ميمي وكريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار وأنجي المقدم وبشرى، ومنتج الفني فتحي إسماعيل، وخيري سالم

يذكر أن مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار وإنجي المقدم وبشرى ورياض الخولي، وإخراج بيتر ميمي.

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