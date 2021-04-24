شديد الحرارة على بعض المناطق.. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 24 إبريل 2021، 12رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية.





حالة الطقس نهارًا:

- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

- طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء.

- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس معتدل على جنوب سيناء.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الجوية: