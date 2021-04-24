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وزيرة الصحة عن وباء كورونا: "مفيش حاجة نقدر نخبيها بلدنا بلد مفتوحة"

السبت 24/أبريل/2021 - 07:26 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مصر تعاقدت على 100 مليون جرعة من لقاح كورونا، منهم 40 مليون جرعة عبر منظمة "كوفاكس"، ولكن خطط توريد هذه اللقاحات ترتبط بتصديرها من بلد المنشأ.

وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الجمعة، إلى أن الغتفاقية التي وقعتها مصر مع الجانب الصيني لتصنيع لقاح كورونا تتيح إنتاج من 40 إلى 60 مليون جرعة هذا العام.

وعن ما يردده مسولين بنقابة الاطباء أن وزارة الصحة تخفي المعلومات الحقيقية عن الوضع الوبائي، عقبت، "تسأل نقابة الأطباء عن مصدر المعلومات التي يرددوها.. مفيش حاجة نقدر نخبيها، بلدنا بلد مفتوحة"، مشيرة إلى أنه لو الوضع بالسوء الذي يرونه كان الامر سيعلن للجميع.

وطالبت نقابة أطباء مصر بأنها تحشد الأطباء، لدعم ومساعدة الفرق الطبية أكثر، قائلة: "اللي في إجازة ويقدر يقطعها يرجع"، متمنية أن تكون نقابة الأطباء مساعدة لوزارة الصحة والدولة بشكل إيجابي.

ولفتت إلى انها لم تتلقى أي طلب حتى الآن للاجتماع معها، مضيفة: "لو أنا نقيب الأطباء ولقيت زيادات في الأعداد أرفع السماعة على وزير الصحة وأبلغه، وأقوله مصدري".

وأضافت أنه لا يوجد دولة لديها رفاهية منع كورونا وإلا كانت الدول العظمى تحكمت فيها، ولكن الفرق بين دولة واخرى في إدارة الأزمة.

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