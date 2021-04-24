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المفتي يوجه رسالة إلى أسر الشهداء

السبت 24/أبريل/2021 - 07:34 ص
شوقي علام مفتي الجمهورية
شوقي علام مفتي الجمهورية
داليا الحسين
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قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن من فقد عضو من أعضاءه في الحروب بشره سيدنا محمد صل الله عليه وسلم بالجنة، كما حدث لعدد من الصحابة فقال لهم الرسول محمد "سبقته إلى الجنة"، فهذا العضو الذي قطع من الشخص المحارب ذهب إلى الجنة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "كُتب عليكم الصيام" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أن الشخص المحارب الذي فقد أجزاء من جسده نجد أن حلت عليه السكينة والاطمئنان، ويشعر بها بقية عمره، فليس هناك من جزع وفزع.

ووجه مفتي الجمهورية، رسالة إلى أسر الشهداء في ذكرى العاشر من رمضان قائلًا: " الحزن انفعال طبيعي لأي إنسان، مطالبا ألا يدخل الحزن الشخص في دائرة الجزع الشديد.

وكشف مفتي الجمهورية عن أنه خلال لقائه مع أحد أسر الشهداء لتكريمهم منذ نحو 7 سنوات، قال إنه لو كشفت الحجب بين الشهيد الذي انتقل إلى جوار ربه، لفرحنا فرحًا شديدًا بمنزلة الشهيد، مضيفا أنه بعد حديثه السابق مع أسر الشهداء وجد "زغاريد" من جانب السيدات المتواجدات في حفل تكريم أسر الشهداء.

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