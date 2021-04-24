دينا الوديدى تجذب قلوب جمهورها على مسرح النافورة بالأوبرا





جذبت المغنية الشابة دينا الوديدى، قلوب وانظار جمهورها خلال حفلها الذى اقيم على مسرح النافورة ضمن، برنامج امسيات الاوبرا الرمضانية حيث تميزت بالحيوية والحماسة اثناء اداء مجموعة من الاعمال

التى تمزج الفنون التقليدية والغناء الشعبي القديم مع الموسيقى الحديثة كان منها سكون ، بعد البيبان ، في بلاد العجايب ، الله باقي ، احسنلك تبعد ، ياللي معدي ، يابدر ، حضره القمر ، دواير ، تدور وترجع ، يحدثني الشجر ، السيرة الهلالية ، كتر الوجع وياجنوبي .



