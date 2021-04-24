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دينا الوديدى تجذب قلوب جمهورها على مسرح النافورة بالأوبرا

السبت 24/أبريل/2021 - 07:45 ص
بوابة الفجر
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جذبت المغنية الشابة دينا الوديدى، قلوب وانظار جمهورها خلال حفلها الذى اقيم على مسرح النافورة ضمن، برنامج امسيات الاوبرا الرمضانية حيث تميزت بالحيوية والحماسة اثناء اداء مجموعة من الاعمال 
التى تمزج الفنون التقليدية والغناء الشعبي القديم مع الموسيقى الحديثة كان منها سكون ، بعد البيبان ، في بلاد العجايب ، الله باقي ، احسنلك تبعد ، ياللي معدي ، يابدر ، حضره القمر ، دواير ، تدور وترجع ، يحدثني الشجر ، السيرة الهلالية ، كتر الوجع وياجنوبي .

يذكر أن المغنية دينا الوديدي تتميز بطابع خاص في الاداء ، جاءت بدايتها الفنية عام 2008 من خلال فرقة "الورشة"، وبعد ذلك جاء قرارها بالتركيز في الغناء كمشروع خاص ، وقامت بتأسيس فرقتها الخاصة عام 2011 وكانت بداية انطلاقها في الغناء ، بعدها قدمت عدة تجارب مع مجموعة من الموسيقيين المميزين منهم الموسيقار فتحي سلامة – فرقة مسار إجباري – الفنان هاني عادل وغيرهم ، قدمت العديد من الحفلات المميزة بمختلف الاماكن الثقافية فى مصر ونجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة .

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