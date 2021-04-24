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أحمد مجدي مرآة تعكس الحقيقة وسط خبايا وأسرار "قصر النيل"

السبت 24/أبريل/2021 - 07:53 ص
بوابة الفجر
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"محدش بيعرف يكدب عليا"، كثيراً ما تتردد هذه العبارة على لسان المقدم خالد نوح، الشخصية التي يؤديها الفنان أحمد مجدي في مسلسل  "قصر النيل"، حيث يبحث "خالد" عن الحقيقة في كل شيء وقبل أي شيء، فهو ضابط مؤمن حتى النخاع بمبادىء ثورة يوليو، حيث يتساوى الجميع أمام القانون لا فرق بين الباشوات وغيرهم من عامة الناس، وهذا ما يطبقه بصرامة مع أبناء عائلة السيوفي الارستقراطية أثناء التحقيق في مقتل كبير عائلتهم.
 
وبأداء صلب وتعبيرات صريحة وجمل حاسمة من أحمد مجدي، يكتشف "خالد" ما يدور  في أرجاء القصر، ويرى بوضوح ما في نفوس كل شخصية باختلاف خلفياتهم ودوافعهم، تقريباً قابل "خالد" ودار بينه وبين أغلب الشخصيات التي ظهرت في المسلسل نقاشات وحوارات لأسباب متعددة، والشيء المشترك بينهم جميعاً أنهم يسردون أمامه تفاصيل دقيقة مرتبطة بماضيهم والدوافع الحقيقية خلف أفعالهم. 

وهو  ما حدث مع كاميليا، فعلى الرغم من محاولة الجميع إلصاق تهمة قتل منصور لها، إلا أنه لديه حدس يخبره بأنها  تقول الحقيقة والأمر ليس سوى محض مؤامرات،  لذلك تحولت شخصية خالد نوح إلى مرآة تنعكس أمامها حقيقة شخصيات المسلسل.

يشارك "أحمد مجدي”  في مسلسل "قصر النيل" مع دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، صلاح عبدالله، محمود البزاوي، مريم الخشت، من إخراج خالد مرعي، تأليف محمد سليمان عبدالمالك. 


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