بالفيديو.. مشاهد صادمة لحرق جثث ضحايا كورونا في الهند

عرضت قناة الغد الفضائية، مشاهد مفزعة وصادمة عن حرق جثث وفيات كورونا في محارق جماعية بالهند حيث وصلت أعدادها إلى أكثر من 187 ألف حالة وما يزيد عن 16.3 مليون إصابة.





مشاهد صادمة.. حرق جثث وفيات #كورونا في محارق جماعية بالهند حيث وصلت أعدادها إلى أكثر من 187 ألف حالة وما يزيد عن 16.3 مليون إصابة#الغد_online#قناة_الغد pic.twitter.com/xhgNoFeptg — قناة الغد (@AlGhadTV) April 24, 2021

وفي وقت سابق، أعلنت الكويت تعليق جميع الرحلات التجارية المباشرة مع الهند حتى إشعار آخر بسبب كورونا المتحور.





كما أعلنت المغرب تعليق جميع الرحلات الجوية مع الهند حتى إشعار آخر بسبب كورونا المتحور.



