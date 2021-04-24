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بالفيديو.. مشاهد صادمة لحرق جثث ضحايا كورونا في الهند

السبت 24/أبريل/2021 - 08:04 ص
أرشيفية
أرشيفية
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عرضت قناة الغد الفضائية، مشاهد مفزعة وصادمة عن حرق جثث وفيات كورونا في محارق جماعية بالهند حيث وصلت أعدادها إلى أكثر من 187 ألف حالة وما يزيد عن 16.3 مليون إصابة.

وفي وقت سابق، أعلنت الكويت تعليق جميع الرحلات التجارية المباشرة مع الهند حتى إشعار آخر بسبب كورونا المتحور.

كما أعلنت المغرب تعليق جميع الرحلات الجوية مع الهند حتى إشعار آخر بسبب كورونا المتحور.

وشهدت كلا من الهند وباكستان مؤخرا ارتفاعا كبيرا في الإصابات اليومية لفيروس كورونا، ووصل إجمالي الإصابات في الهند إلى 16.3 مليون حالة إصابة، ووصل إجمالي الإصابات في باكستان إلى 790 ألف حالة إصابة.

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