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المكسيك تسجل 409 وفيات و3911 إصابة جديدة بكورونا

السبت 24/أبريل/2021 - 08:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في المكسيك، 3911 إصابة جديدة بفيروس كورونا و409 حالات وفاة.

 

ووصل إجمالي الإصابات في المكسيك، إلى مليونين و323 ألفا و430 حالة، والوفيات إلى 214 ألفا و504.

 

وكشفت الحكومة المكسيكية، أن العدد الحقيقي للإصابات أعلى من ذلك بكثير على الأرجح، بينما تشير بيانات منفصلة نُشرت مؤخرا إلى أن العدد الفعلي للوفيات أعلى بنسبة 60 بالمئة على الأقل من الأرقام المؤكدة.

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