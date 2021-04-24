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موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

السبت 24/أبريل/2021 - 08:37 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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يستضيف فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه نجم منتخب مصر محمد صلاح نظيره فريق نيوكاسل يونايتد في مباراة قوية اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في نسخته الجارية 2020 -2021.


ويحتل فريق ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 53 نقطة، بينما يتواجد فريق نيوكاسل يونايتد في المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة.


موعد مباراة أرسنال ونيوكاسل
وتقام مباراة ليفربول مع نيوكاسل يونايتد اليوم السبت الموافق 24 أبريل في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت مدينة القاهرة، والثانية والنصف ظهرا بتوقيت مدينة مكة المكرمة على استاد أنفيلد معقل الأخير ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الانجليزي في الموسم الجاري.


وستذاع مباراة ليفربول مع نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الانجليزي.


وكان ليفربول تعادل مع ليدز يونايتد 1-1 في مباراة الجولة الماضية من بطولة الدوري الانجليزي.

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موعد مباراة ليفربول المقبلة الدوري الإنجليزي الممتاز

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