طارق الشناوي يكتب: مصطفى محرم.. أسطى السيناريو







قبل يومين، اكتشفت (ميسد كول)، سارعت بالاتصال، تربطنى بالكاتب الكبير مصطفى محرم علاقة تربو على 35 عاما، شابها بعض الخلافات فى الرأى، لم تعكر أبدا صفو الصداقة، له دائمًا مكانة خاصة فى عقلى وقلبى، فهو ذكى ومثقف وخفيف الظل، قال لى العديد من الآراء عن المسلسلات.. مع الأسف لا يحق لى نشرها لأننى لم أستأذنه.



الكاتب الكبير لم ينل ما يستحقه من تكريم، تاريخه مع الإبداع يعود للستينيات، لن تجد فى ملفه جوائز من الدولة، مثل (التقديرية) أو (النيل) مثلا.



سألت الكاتب الكبير وحيد حامد عن مصطفى محرم، فقال لى: أستاذى، وذكر أنه فى بداية المشوار كان يقيم فى حى السيدة زينب على، مقربة من مصطفى، وحيدا لم يكن قد حقق الشهرة، بينما مصطفى محرم كان معروفا فى المنطقة باسم (مصطفى بيه)، ودائما يراه الناس متأبطًا أوراقًا وكتبًا ومدخنًا (البايب)، التحق بمؤسسة السينما قارئا للنصوص تحت رئاسة المخرج الكبير صلاح أبوسيف، يعتبر مصطفى واحدا من أهم أساتذته، وكان يكلفه هو والكاتب والمخرج رأفت الميهى باختيار الأفضل، ارتبط مصطفى مع المخرج الكبير أشرف فهمى، وكانت بينهما توأمة منذ أن قدما معا (ليل وقضبان).



وروى لى أنه بالصدفة كان يركب فى سيارة أشرف بعد ليلة افتتاح الفيلم، ولم تكن ملامحه معروفة، فاستمع إلى الكاتبة والناقدة الكبيرة الراحلة حُسن شاه تقول لأشرف: على فكرة اللى كاتب السيناريو ده عبقرى، فقال لها ضاحكا: (أنا العبقرى ده)، ومن بعدها تعددت أعماله مثل (ولا يزال التحقيق مستمرا) أشرف فهمى، و(أغنية ع الممر) على عبدالخالق، (الراقصة والطبال) أشرف فهمى، و(أهل القمة) و(الجوع) على بدرخان، (حتى لا يطير الدخان) و(يا عزيزى كلنا لصوص) أحمد يحيى، ولعاطف الطيب (الحب فوق هضبة الهرم) و(الهروب) و(أبناء وقتلة) ولمحمد خان (الغرقانة) كما كتب العديد من الأفلام التى حققت نجاحا تجاريا مثل (الباطنية)، وله باع طويل فى المسلسلات التليفزيونية التى لا نمل من إعادة عرضها مثل (لن أعيش فى جلباب أبى) و(الحاج متولى ) و(ريا وسكينة)، أحسبه الأغزر فى تاريخنا الدرامى.



لماذا لم يحظ بالتكريم اللائق؟.. مع الأسف، البعض كان يرى أن «مصطفى» رغم أن له العديد من الأفلام التى احتلت مكانة أفضل فى تاريخ السينما المصرية، إلا أنه كتب أيضا عددا من الأفلام التجارية. «مصطفى» كان يرى أن الصناعة السينمائية تحتمل كل الأنماط، ولا يعيبه أبدا أن يتضمن رصيده بعضا من تلك الأفلام.



ترجم العديد من الكتب عن فن السينما، له بعض الأعمال لم تر النور بعد، مثل سيناريو عن قصة نجيب محفوظ (المسطول والقنبلة) ورشح لبطولته عادل إمام، ومسلسل عن حياة الموسيقار محمد فوزى، كما أنه كان يفكر جيدا فى تقديم حياة المطربة نجاة فى مسلسل.



الأسطى الذى يعلم كل تفاصيل الصنعة غادرنا فى رمضان قبل أن نقول له شكًرا على كل هذا العطاء!!.



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المقال: نقلاً عن "المصري اليوم".

