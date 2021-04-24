موعد مباراة آرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

يستعد فريق أرسنال لخوض مواجهة قوية ضد نظيره نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في نسخته الجارية 2020 -2021.









ويحتل فريق أرسنال المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 46 نقطة، بينما يتواجد فريق نيوكاسل يونايتد في المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة.









موعد مباراة أرسنال ونيوكاسل

وتقام مباراة أرسنال مع نيوكاسل يونايتد يوم الأحد الموافق 2 مايو في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مدينة القاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة على استاد جيمس بارك معقل الأخير ضمن منافسات الجولة 34 من بطولة الدوري الانجليزي في الموسم الجاري.









وستذاع مباراة أرسنال مع نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الأحد 2 مايو، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الانجليزي.