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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم السبت
السبت 24/أبريل/2021 - 09:11 ص
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم السبت 24 أبريل.
ويحتل هاري كين نجم هجوم فريق توتنهام حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 هدف.
وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:
1- هاري كين 21 هدف
2 – محمد صلاح 19 هدف
3- برونو فرنانديز 16 هدف
6- سون هيونج مين 15 هدف
4- دومينيك كالفيرت ليوين 14 هدف
5- باتريك بامفورد 14 هدف
7-الكسندر لاكازيت 13 هدف
8- جيمي فاردي 13 هدف
9 – إلكاي جوندوجان 12 هدف
10-أولي واتكينز 12 هدف
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