Advertisements

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم السبت

السبت 24/أبريل/2021 - 09:11 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم السبت 24 أبريل.


ويحتل هاري كين نجم هجوم فريق توتنهام حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 هدف.


وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:

1- هاري كين 21 هدف
2 – محمد صلاح 19 هدف
3- برونو فرنانديز 16 هدف
6- سون هيونج مين 15 هدف
4- دومينيك كالفيرت ليوين 14 هدف
5- باتريك بامفورد 14 هدف
7-الكسندر لاكازيت 13 هدف
8- جيمي فاردي 13 هدف
9 – إلكاي جوندوجان 12 هدف
10-أولي واتكينز 12 هدف

أخبار تهمك

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

السيسي يعد المصريين بـ مفاجأة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - اجتماع مُرتقب بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

تسريب تشكيل الأهلي.. موسيماني يجهز مفاجأة أمام إنبي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مصرع وإصابة 19 شخصا في حادث انقلاب "أتوبيس" بالبحر الأحمر

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يوجه صدمة كبيرة لنجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ يوم

عودة الجوكر.. بشرى سارة في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تعليق ناري من زيدان بشأن إلغاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 10 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة إنبي

منذ حوالي 8 ساعات

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ يوم

مفاجأة كبرى.. برشلونة سبب فشل بطولة السوبرليج

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

05:01 م

عاجل.. تعليق ناري من زيدان بشأن إلغاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي

11:31 م

السيسي يعد المصريين بـ مفاجأة (فيديو)

09:50 م

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر