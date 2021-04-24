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جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم السبت
السبت 24/أبريل/2021 - 09:12 ص
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم السبت 24 أبريل.
ويحتل فريق الزمالك حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة.
وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز:
1- الزمالك برصيد 36 نقطة.
2- الأهلي برصيد 30 نقطة.
3- المصري برصيد 29 نقطة.
4- الاتحاد السكندري برصيد 28 نقطة.
5- سموحة برصيد 27 نقطة.
6- بيراميدز برصيد 27 نقطة.
7- مصر المقاصة برصيد 26 نقطة.
8- سيراميكا كليوباترا برصيد 25 نقطة.
9- إنبي برصيد 24 نقطة.
10- الجونة برصيد 24 نقطة.
11- غزل المحلة برصيد 24 نقطة.
12- أسوان برصيد 20 نقطة.
13- المقاولون العرب برصيد 18 نقطة.
14- طلائع الجيش برصيد 17 نقطة.
15- وادي دجلة برصيد 16 نقطة.
16- البنك الأهلي برصيد 14 نقطة.
17- الإسماعيلي برصيد 14 نقطة.
18- الإنتاج الحربي برصيد 12 نقطة.
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