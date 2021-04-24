موعد مباراة أهلي جدة والشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا

يحل نادي الشرطة العراقي ضيفاً على نادي أهلي جدة السعودي في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في إطار الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال آسيا.





ويتواجد الفريق السعودي في المجموعة الثالثة والتي تضم كل من الدحيل القطري واستقلال طهران الإيراني والشرطة العراقي.





ويدخل لاعبو المدرب الروماني ريجيكامب اللقاء رافعين شعار لا بديل عن الفوز لضمان المنافسة على التأهل الى دور ال16.





يذكر أن النادي الأهلي يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط من 3 مباريات فاز في واحدة وتعادل في الأخرى وتلقى الهزيمة في مباراة وحيدة.





بينما يتذيل الشرطة تريب المجموعة بدون أي رصيد من النقاط، حيث تلقى الهزيمة في المباريات الثلاثة التي خاضها حتى الآن في مشواره بالبطولة.