تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات اليوم السبت

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز قبل مواجهات اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر البطولة.









يحتل نادي إنتر ميلان صدارة جدول الكالتشيو حاليًا برصيد 76 نقطة، ومتفوقًا عن غريمه التقليدي فريق ميلان صاحب المرتبة الثانية برصيد 66 نقطة.









بينما يأتي فريق يوفنتوس في المركز الثالث برصيد 65 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن أتالانتا صاحب المرتبة الرابعة.









وإليكم جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-

1 – إنتر ميلان – 76 نقطة

2 – ميلان – 66نقطة

3 – يوفنتوس– 65 نقطة

4 – أتالانتا– 64 نقطة

5 – نابولي – 60 نقطة

6 – لاتسيو – 58 نقطة

7 – روما – 54 نقطة

8 – ساسولو – 46 نقطة

9 – هيلاس فيرونا – 41 نقطة

10 – سامبدوريا – 39 نقطة

11 – بولونيا – 37 نقطة

12 – أودينيزي – 36 نقطة

13 – جنوى – 32 نقطة

14 – سبيزيا – 32 نقطة

15 – تورينو – 30 نقطة

16 – فيورنتينا – 30 نقطة

17 – بينفينتو – 30 نقطة

18 – كالياري – 25 نقطة

19 – بارما – 20 نقطة

20 – كروتوني –15 نقطة