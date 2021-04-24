تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات اليوم السبت

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تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات اليوم السبت
السبت 24/أبريل/2021 - 09:16 ص
غدير أحمد
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز قبل مواجهات اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر البطولة.
يحتل نادي إنتر ميلان صدارة جدول الكالتشيو حاليًا برصيد 76 نقطة، ومتفوقًا عن غريمه التقليدي فريق ميلان صاحب المرتبة الثانية برصيد 66 نقطة.
بينما يأتي فريق يوفنتوس في المركز الثالث برصيد 65 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن أتالانتا صاحب المرتبة الرابعة.
وإليكم جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-
1 – إنتر ميلان – 76 نقطة
2 – ميلان – 66نقطة
3 – يوفنتوس– 65 نقطة
4 – أتالانتا– 64 نقطة
5 – نابولي – 60 نقطة
6 – لاتسيو – 58 نقطة
7 – روما – 54 نقطة
8 – ساسولو – 46 نقطة
9 – هيلاس فيرونا – 41 نقطة
10 – سامبدوريا – 39 نقطة
11 – بولونيا – 37 نقطة
12 – أودينيزي – 36 نقطة
13 – جنوى – 32 نقطة
14 – سبيزيا – 32 نقطة
15 – تورينو – 30 نقطة
16 – فيورنتينا – 30 نقطة
17 – بينفينتو – 30 نقطة
18 – كالياري – 25 نقطة
19 – بارما – 20 نقطة
20 – كروتوني –15 نقطة
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