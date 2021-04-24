ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات اليوم السبت

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ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات اليوم السبت
السبت 24/أبريل/2021 - 09:17 ص
غدير أحمد
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يستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم قبل مواجهات اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر البطولة.
يحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو على صدارة جدول ترتيب هدافي الكالتشيو برصيد 25 نقطة، بينما يستمر البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم انتر ميلان في ملاحقته ليحتل المركز الثاني برصيد 21 هدف.
وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-
1 – كريستيانو رونالدو – 25 هدفًا
2 – روميلو لوكاكو – 21 هدفًا
3 – لويس مورييل– 18 هدفًا
4 – سيمي – 17 هدفًا
5 – تشيرو إيموبلي – 16 هدفًا
6 – زلاتان إبراهيموفيتش – 15 هدفًا
6 – لاوتارو مارتينيز – 15 هدفًا
7 – لورينزو إنسيني – 15 هدفًا
8 – دوسان فالهوفيتش – 15 هدفًا
9- لورينزو إنسيني – 15 هدفًا
10 – دوفان زاباتا – 13 هدفًا
11 – جواو بيدرو – 13 هدفًا
12- دومينيكو بيراردي – 13 هدفًا
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