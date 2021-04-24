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بارتي وهاليب تتأهلان إلى نصف نهائي شتوتغارت

السبت 24/أبريل/2021 - 09:19 ص
بوابة الفجر
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تأهلت الأسترالية آشلي بارتي للدور نصف النهائي من بطولة شتوتغارت للتنس، بعد فوزها على التشيكية كارولينا بليسكوفا (6-2 و1-6 و5-7)، في الدور ربع النهائي.


ستواجه المصنفة الأولى على العالم، والفائزة هذا العام ببطولتي ملبورن وميامي، اللاعبة الأوكرانية إلينا سفيتولينا التي تمكنت من إقصاء التشيكية بترا كفيتوفا (7-6 (7-4) و5-7 و2-6).


كما تأهلت الرومانية سيمونا هاليب للدور نصف النهائي، عقب تغلبها على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا (6-1 و6-4).


وستواجه هاليب في الدور المقبل الفائزة من المواجهة ما بين البيلاروسية آرينا سابالينكا، والإستونية آنا كونتافيت.

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