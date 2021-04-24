موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني

يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره ريال بيتيس، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.









وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره ريال بيتيس، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو، معقل الفريق الملكي.









ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 70 نقطة، بينما يتواجد ريال بيتيس في المركز السادس برصيد 49 نقطة.









ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.



