تونس تعلن عن اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في تونس، عن اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا في البلاد.

ووفقًا اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في تونس، شهد الفيروس 3 تغييرات حسب السلالة الجديدة المكتشفة.

وأوضحت اللجنة العلمية، أنها لا تستطيع تحديد مدى خطورة هذه السلالة إلا بعد متابعة الوضع الصحي للمصابين بها وعددهم 7 مرضى، وكيفية تطوره إضافة إلى مدى انتشارها في الولاية أو تنقلها إلى خارجها.