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تونس تعلن عن اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا

السبت 24/أبريل/2021 - 09:20 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في تونس، عن اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا في البلاد.

 

ووفقًا اللجنة العلمية لمكافحة  كورونا في تونس، شهد الفيروس 3 تغييرات حسب السلالة الجديدة المكتشفة.

 

وأوضحت اللجنة العلمية، أنها لا تستطيع تحديد مدى خطورة هذه السلالة إلا بعد متابعة الوضع الصحي للمصابين بها وعددهم 7 مرضى، وكيفية تطوره إضافة إلى مدى انتشارها في الولاية أو تنقلها إلى خارجها.

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فيروس كورونا سلالة جديدة تونس

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