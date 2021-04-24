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تونس تعلن عن اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا
السبت 24/أبريل/2021 - 09:20 ص
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في تونس، عن اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا في البلاد.
ووفقًا اللجنة
العلمية لمكافحة كورونا في تونس، شهد الفيروس
3 تغييرات حسب السلالة الجديدة المكتشفة.
وأوضحت اللجنة
العلمية، أنها لا تستطيع تحديد مدى خطورة هذه السلالة إلا بعد متابعة الوضع الصحي للمصابين
بها وعددهم 7 مرضى، وكيفية تطوره إضافة إلى مدى انتشارها في الولاية أو تنقلها إلى
خارجها.
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