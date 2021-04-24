Advertisements

مواعيد مباريات منتخب مصر فى أولمبياد طوكيو

السبت 24/أبريل/2021 - 09:26 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
يستعد منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني للفراعنة، للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية والمقرر إقامتها فى طوكيو يوليو المقبل.


وأسفرت قرعة دورة طوكيو الأولمبية المقرر اقامتها الصيف المقبل عن وقوع المنتخب الوطني الأوليمبي ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات أسبانيا والأرجنتين واستراليا.


مواعيد مباريات منتخب مصر الأولمبي
22 يوليو 2021 مصر ضد إسبانيا فى تمام التاسعة ونصف صباحًا بتوقيت القاهرة.
25 يوليو 2021 مصر ضد الأرجنتين الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت القاهرة
28 يوليو مصر ضد أستراليا الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.


وكانت قرعة المسابقة قد أجريت حيث تم تقسيم المنتخبات ال 15 اضافة الى منتخب اليابان فريق البلد المنظم إلى 4 مجموعات تلعب كل منها فيما بينها دوري من دور واحد خلال الدور الأول لتحديد فريقين صاعدين عن كل مجموعة للدور الثاني الذي سيقام بنظام خروج المغلوب.

أخبار تهمك

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ يوم

الزمالك يوجه صدمة كبيرة لنجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ يومين

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 10 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة إنبي

منذ حوالي 8 ساعات

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - اجتماع مُرتقب بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عودة الجوكر.. بشرى سارة في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

تسريب تشكيل الأهلي.. موسيماني يجهز مفاجأة أمام إنبي

منذ حوالي 9 ساعات

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مصرع وإصابة 19 شخصا في حادث انقلاب "أتوبيس" بالبحر الأحمر

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة كبرى.. برشلونة سبب فشل بطولة السوبرليج

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تعليق ناري من زيدان بشأن إلغاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي

منذ حوالي 10 ساعة

السيسي يعد المصريين بـ مفاجأة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

05:01 م

عاجل.. تعليق ناري من زيدان بشأن إلغاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي

11:31 م

السيسي يعد المصريين بـ مفاجأة (فيديو)

09:50 م

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر