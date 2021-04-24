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أمريكا تستدعي القائم بالأعمال الروسي لدى واشنطن

السبت 24/أبريل/2021 - 09:30 ص
الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
وكالات
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استدعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، القائم بالأعمال الروسي لدى الولايات المتحدة، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

 وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن القائم بالأعمال الروسي دحض بشدة اتهامات الجانب الأمريكي للسلطات الروسية.

 

وكتبت البعثة الدبلوماسية، تغريدة على موقع "تويتر" قالت فيها: "اليوم، استغل القائم بالأعمال الروسي الاجتماع في وزارة الخارجية الأمريكية، لدحض الاتهامات عديمة الأساس ضد روسيا، بأعمال زعزعة الاستقرار في الفضاء الأوروبي الأطلسي".

 

ويذكر أنه تم استدعاء السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، إلى موسكو للتشاور، بعد التصريحات الصحفية التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن حول نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

 

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روسيا القائم بالأعمال الروسي الخارجية الامريكية أمريكا

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