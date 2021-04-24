الأربعاء المقبل..على الحجار يُحيى سهرة رمضانية بمسرح الزمالك







يستعد الفنان علي الحجار لإحياء سهرة رمضانية، وذلك على مسرح الزمالك يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 أبريل الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ومن المُقرر أن يقدم خلالها مجموعة مميزة من أغانيه الشهيرة بالإضافة إلى تترات المسلسلات والابتهالات الدينية.



وكان علي الحجار قد طرح مؤخرًا أغنية اشتقنالك" بمناسبة شهر رمضان، وهي من كلمات صلاح عبدالله، وألحان أحمد الحجار وتوزيع محمد حمدي رؤوف.



والجدير بالذكر أن علي الحجار قدم مجموعة من أغانيه المميزة أثناء حضوره حفل تكريم الموسيقار محمد علي سليمان والشاعر جمال بخيت الذى أقيم في دار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير، حيث قدم: "قلبي ياقلبي يابو الأحلام" و"دعوتي في الفجر يامة" و"خف في المشي" و"أنا كنت عيدك" و"بنت وولد" و"عم بطاطا".