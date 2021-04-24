وزيرة الصحة تكشف توجه جديد في تطعيم المصريين بـ لقاح كورونا (فيديو)

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مصر سستلقى شحنة من لقاح "سينوفارم الصيني" يوم 27 إبريل القادم، فضلا على ان مصر ستتلقى خلال أول أسبوع من شهر مايو شحنة كبيرة من لقاحات كورونا من "الكوفكس".



وأشارت "هالة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الجمعة، إلى أنهم رصدوا تخوف المواطنين من الحصول على اللقاح، لافتة إلى أن هذا التخوف سيزول مع خبرة الآخر، حيث كلما ازاد عدد الحاصلين على اللقاح سيطمئن الناس.



وأضافت أنه سيتم ضخ قوافل طبية في الأحياء وأماكن التجمعات لتطعيم المواطنين خاصة بعد تلقي كميات أكبر من اللقاحات، معلقة: "المواطن هيسجل ويحصل على اللقاح وهو واقف"، منوهة بأنهم سيستلمون أرض المعارض بمدينة نصر، حيث يضم 96 عيادة ثلاثية، لافتة إلى أنهم سيعملون على إنشاء تجمعات مثله في محافظات الصعيد.

