وزيرة الصحة توجه لوما إلى المواطنين لهذا السبب (فيديو)

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن الفيديوهات المتداولة عن الوضع الوبائي في سوهاج قديمة جدا، وليس لها علاقة بسوهاج، مشيرة إلى أن هناك زيادة في أعداد الإصابات في المحافظة ولكنها زيادة عادية، وليست حادة أو مقلقة.



وأشارت "هالة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الجمعة، إلى أنها مرت على مستشفيات العزل في سوهاج، وتحدثت إلى المرضى، ولاحظت أن المصابين يتوجهون للمستشفى في حالة متأخرة، مضيفة: "ليه بتسيبوا أهاليكم لحد ما يوصلوا للمرحلة دي، في مرضى كانت تعبانة قبل دخولها المستشفى بـ 10 أيام"، منوهة بأن هذه الظاهرة منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.



وأضافت أنه سيتم الدفع بنحو 50 سرير رعاية مركزة إلى محافظة سوهاج، لتوزيعهم على مستشفيات المحافظة حسب الحاجة خلال الساعات المقبلة.

