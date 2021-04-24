باكستان تسجل 157 وفاة و5908 إصابات جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في باكستان، اليوم السبت، 157حالة وفاة جديدة إثر الاصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الوفيات في البلاد جراء الفيروس 16 ألفاً و999 حالة اليوم.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات، في أحدث إحصاء تسجيل 5908 حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 790 ألفاً و16 حالة.

ووفقًا لصحيفة "ذا نيشن" الباكستانية، مازال إقليم البنجاب الاكثر تضرراً، فيما يتعلق بحالات الوفاة.

وكانت باكستان أجرت حتى الآن 11 مليوناً و483 ألفاً و643 اختباراً للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، منها 52 ألفاً و402 اختبار خلال الـ24 ساعةالماضية.